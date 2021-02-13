اليوم السابع
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التوقيع على رسومات تطوير كفر الشيخ الجديدة وإقامة إسكان على مساحة 296 فدانا

السبت، 13 فبراير 2021 05:33 م
التوقيع على رسومات تطوير كفر الشيخ الجديدة وإقامة إسكان على مساحة 296 فدانا
كفر الشيخ - محمد سليمان

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وقع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الرسومات الخاصة بتطوير محافظة كفر الشيخ الجديدة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت معاون المحافظ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من آخر الإجراءات التحضيرية للبدء خلال هذا الأسبوع فى الأعمال التنفيذية، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والاستثمارى بـ3 مناطق الأولى على مساحة 185 فدانا بجوار ميدان الملك عبد الله.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فدانا بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، والمنطقة الثالثة على مساحة 108 أفدنة غرب مدينة كفر الشيخ "جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعى الحالى بغرب المدينة"، وبذلك تنتهى معاناة المواطنين الحاجزين والتى تجاوزت 17 عاماً.

 

الرسومات الخاصة بتطوير كفر الشيخ الجديدة (1)
الرسومات الخاصة بتطوير كفر الشيخ الجديدة (1)

 

الرسومات الخاصة بتطوير كفر الشيخ الجديدة (2)
الرسومات الخاصة بتطوير كفر الشيخ الجديدة (2)

 

الرسومات الخاصة بتطوير كفر الشيخ الجديدة (3)
الرسومات الخاصة بتطوير كفر الشيخ الجديدة (3)

 

الرسومات الخاصة بتطوير كفر الشيخ الجديدة (4)
الرسومات الخاصة بتطوير كفر الشيخ الجديدة (4)

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

الاسكان

اسكان اجتماعي

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