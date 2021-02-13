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اعتقال 5 أشخاص هددوا مراهقة بالقتل فى فرنسا لنشرها فيديو تنتقد فيه الإسلام

السبت، 13 فبراير 2021 04:00 ص
اعتقال 5 أشخاص هددوا مراهقة بالقتل فى فرنسا لنشرها فيديو تنتقد فيه الإسلام الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى

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تم توقيف خمسة أشخاص  في فرنسا في إطار التحقيق في تهديد مراهقة تُدعى "ميلا" بالقتل، بعد أن نشرت في نوفمبر فيديو مثيرًا للجدل تنتقد فيه الإسلام، وفق ما ذكرت نيابة باريس لوكالة فرانس برس.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الفرنسية ، فقد تم توقيف هؤلاء الأشخاص، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا، بحسب المصدر نفسه، في عدة مناطق من البلاد، ووضعوا رهن الحبس الاحتياطي لدى الشرطة بتهمة "الترهيب الإلكتروني" و "التهديد بالقتل" في إطار التحقيقات التي يجريها قسم مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، الذي تأسس مؤخرًا ويتبع للنيابة العامة في باريس وكُلف متابعة التحقيق الذي بدأه القضاء الفرنسي في منتصف نوفمبر.

وتلقت ميلا التي ستبلغ 18 عامًا قريبًا سيلًا من التهديدات، وشاركت على تويتر التهديدات التي تلقتها بالقتل، بعضها يشير إلى مقتل المعلم سامويل باتي.

وقال محامي ميلا ريتشارد مالكا لوكالة فرانس برس الثلاثاء "أصبح التهديد بالقتل شائعا" مضيفا "لقد حان الوقت ليعلم كل شخص يهدد بالموت أنه قد يتم توقيفه ثم سيمثل أمام القضاء وسيكون لديه سجل جنائي".

 


فرنسا

الشرطة الفرنسية

السلطات الفرنسية

اخبار فرنسا

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