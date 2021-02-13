إغلاق 10 منشآت وتحرير 15 محضرا لمخالفات الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت محافظة الإسكندرية حملات مكبرة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، وإزالة كافة الاشغالات بنطاق أحياء الثغر.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، أن حى وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحى، حملة مكبرة توجهت إلى شارع سوق شيديا، عمر لطفى، لاجيتيه، وذلك للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، والمطاعم، وأسفرت الحملة على إغلاق 8 منشآت لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة حيالهم، وتحرير 15 محضرا متنوعا مابين عدم الالتزام باشتراطات حماية المنشآت ضد أخطار الحريق، وعدم وجود خطة طوارئ، وعدم حمل شهادة صحية.

وفى سياق متصل، تم ضبط أحد المخابز التى تقوم بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للشروط الصحيه، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، فضلا عن رفع عدد 16 من الاشغالات التى تعوق حرم الطريق العام، وإزالة عدد 6 استاندات وإعلانات مخالفة.

ونفذ حى شرق حملة مكبرة، برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، وخلالها تم المرور على شارع مصطفى كامل فلمنج، وطمازين، ومزلقان ترام باكوس، وشارع القومية العربية، وأسفرت الحملة على غلق عدد 2 من المقاهى لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، فضلا عن التحفظ على عدد 17 حالة من الإشغالات والمخالفات وإزالة كافة الحواجز والتعديات من كتل خرسانية، وإطارات سيارات، وحواجز حديدية بطريق قنال المحمودية، والتى تعوم حرم الطريق العام حرصا على سلامة المارة.

وقام حي الجمرك بحملة مكبرة بقيادة رجب عبد الرازق رئيس الحى، حيث توجهت الحملة الى شارع الكنيسة المارونية - المنشية، وأسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والشوادر، والعمل على توسعة الطريق، وإزالة تقفيصه حديدية لأحد العقارات.