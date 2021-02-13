إصابة 3 والحكم فى مباراة السنبلاوين ومنية سنمود بسبب الوقت بدل الضائع

الدقهلية - شريف الديب

شهدت مباراة فريقي منية سمنود والسنبلاوين معركة بين اللاعبين فى أرض الملعب، ولم تستكمل المباراة لتنتهي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وذلك فى إطار مباريات المجموعة التاسعة فى دوري الدرجة الثالثة.

وفى الدقيقة 90 من زمن المباراة كان النتيجة 2/3 للسنبلاوين، وسجل منية سمنود هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وكانت فى الدقيقة السابعة و4 ثوان.

واتهم الجهاز الفنى لنادي السنبلاوين حكم المباراة بمجاملة نادي منية سمنود، وذلك عن طريق استمرار المباراة عقب انتهاء الوقت بدل الضائع (6 دقائق) ولم يطلق الحكم صافرته، وأكمل 4 دقائق ليسجل منية سمنود هدف التعادل بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي، لينزل الجهاز الفني للسنبلاوين داخل الملعب، اعتراضا على ذلك، ووقعت مشادة بين اللاعبين تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، وذلك عقب قيام مدير الإداري للسنبلاوين بمعاتبة حكم المباراة ليخرج الحكم في حراسة الشرطة دون أن يطلق صافرة النهاية، وسادت حالة من الفوضي داخل أرض الملعب، وحاول ياسر تحسين، مدرب السنبلاوين، السيطرة على الموقف دون جدوى.

وقد أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: عبد السلام الصياد أمين صندوق النادى، ومحمد زتونة 3 غرز وخالد الأشقر غرزتين إصابة وباقي الجهاز الفنى بالكدمات، مما أصيب محمد فتحي حكم المباراة، وقامت قوات الشرطة برئاسة مأمور المركز بتأمين خروجه حتى وصل إلى الطريق السريع فى طريق عودته إلى الإسكندرية، وبذلك أصبح رصيد منية سمنود 16 نقطة والسنبلاوين 15 نقطة.