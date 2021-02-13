إزالة 20 حالة تعد على الطريق العام فى حملة لمجلس مدينة الغردقة وشرطة المرافق

البحر الأحمر - عماد عرفة

شن مجلس مدينة الغردقة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات بالطريق العام، حيث، وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدي علي الطريق العام .

ومن جانبه شدد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة على ضرورة تكثيف الحملات المتابعة على شوارع كل حى ورفع كافة الإشغالات وازالة جميع التعديات والاشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس مدينة الغردقة، أن الحملات مستمره لإعادة الانضباط بالشارع باستمرار هذه الحملات تحقيقاً للانضباط المنشود والذي يرقي بقدر وقيمة مدينة الغردقة السياحة ويأتى ذلك دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة.

كما أكد اللواء حامد احمد حامد رئيس حى شمال، علي قسم التنظيم والتعديات ومساعدية بضرورة المتابعة على مدار اليوم حيث قام الحى اليوم بعمل حملات بطاق الحى مما اسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة فورية لتعدى و بناء مخالف على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1550متر بمنطقة مبارك 11 بدائرة حى شمال .

من جانبها قامت شرطة المرافق بتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين ومصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة ورفع إشغالات من نهر الطريق وكذلك المرور على المحلات التجارية مع التأكيد علي متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية بكل الأماكن.



حملات مجلس المدينة لرفع الاشغالات بالطرق



حملات مجلس المدينة لرفع الاشغالات بالطرق