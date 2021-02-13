إجمالى إصابات كورونا اليومية حول العالم تنخفض بالأمس عند 430 ألف حالة

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن إجمالى إصابات فيروس كورونا اليومية والتى تم تسجيلها حول العالم تنخفض بالأمس الجمعة عند 430 ألف حالة.

فيما يشارك وزراء بريطانيون وعاملون في قطاع الصحة ومتطوعون في حملة مطلع هذا الأسبوع لتشجيع الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا على التطعيم، ويأتي ذلك مع اقتراب الحكومة من تحقيق هدف تطعيم 15 مليونا من المنتمين لهذه الفئات بلقاح الوقاية من كوفيد-19.

وتقول بريطانيا، إنها في طريقها لتنتهي بحلول يوم الاثنين من تطعيم كل من هم في سن السبعين فأكثر وأصحاب الحالات المرضية المعرضين للخطر والعاملين في الصفوف الأمامية بقطاع الصحة وموظفي الرعاية الاجتماعية وكبار السن في دور الرعاية.

وتلقى أكثر من 14 مليون بريطاني الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 حتى الآن، وسيجوب نحو 30 وزيرا مراكز التطعيم كالاستادات الرياضية والكاتدرائيات للتوعية بأهمية تلقي الجرعة وسط مخاوف من أن يكون إقبال أبناء أقليات عرقية معينة على التطعيم أقل من باقي سكان بريطانيا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن الصين رفضت تزويدنا ببيانات عن 174 حالة مصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها فى عام 2019، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وفيما قال أحد أعضاء خبراء الصحة العالمية بعد زيارة ووهان: الصين رفضت تزويدنا ببيانات حول فيروس كورونا.

وكان فريق الصحة العالمية فى ووهان الصينية قد استبعد خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، تسرب فيروس كورونا من مختبر فى الصين، مشيرا إلى أن الفرضية "الأكثر ترجيحًا" أن كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط.