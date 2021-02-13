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أهالى قرية يعثرون على طفلة حديثة الولادة بكفر الشيخ

السبت، 13 فبراير 2021 03:50 ص
أهالى قرية يعثرون على طفلة حديثة الولادة بكفر الشيخ رضيع - ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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عثر أهالي قرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، علي طفلة رضيعة حديثة الولادة، عمرها يومين تقريبًا، بجوار نقطة شرطة شباس الملح، وتم نقلها لمستشفى دسوق العام.

تلقي اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بعثور أهالي قرية شباس الملح علي طفلة رضيعة حديثة الولادة، عمرها يومين تقريبًا، بجوار نقطة شرطة شباس الملح، بدائرة المركز.

وتكثف مباحث مركز شرطة دسوق، برئاسة الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، من محاولتها لكشف حقيقة واقعة العثور على الطفلة، وتم نقل الطفلة، إلى مستشفى دسوق العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحرر محضر بذلك، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الطفلة إلى مستشفى دسوق العام، وعقب الاطمئنان على حالتها الصحية سيتم نقلها إلى إحدى دور الأيتام والرضع.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

العثور على طفل

نيابة عامة

مركز دسوق

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