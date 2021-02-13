أهالى قرية كفر الحمادية بالمنوفية يشكون تلف أعمدة الإنارة.. ورئيس المدينة يرد

أحمد جمال الدين- المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس ياسر الجندى رئيس مجلس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، تعليقا على شكوى القارئ عبده إبراهيم خضر المقيم فى قرية كفر الحمادية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية يتضرر فيها من عدم إضاءة شوارع القرية بسبب تلف أعمدة الإنارة بجانب سوء الرصف الطرق وكثرة المطبات مما تتسبب فى تهالك السيارات وعرقلة حركة المرور أن الطريق بها أشجار كيفية وتم للتواصل مع الطرق وسوف يتم تهذيب تلك الأشجار لأنها سبب رئيسى فى الإضاءة.

وأضاف رئيس مجلس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أنه سيتم إرسال برج إصلاح الكهرباء والمسؤل عن الإنارة الى القرية لعمل صيانة لجميع الاعمدة ، موضحا أنه سيتم تغيير تلك الاعمدة عقب دعم القرية 80 عامود إنارة جديدة لتحديث الإنارة بالمنطقة بأكملها.

وكان القارئ عبده إبراهيم خضر المقيم فى قرية كفر الحمادية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قد أرسل شكوى يتضرر فيها من عدم اضاءة شوارع القرية بسبب تلف أعمدة الإنارة بجانب سوء الرصف الطرق وكثرة المطبات مما تتسبب فى تهالك السيارات وعرقلة حركة المرور وطالب القارئة بضرورة الأهتمام بالقرية وتوفير الخدمات بها.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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