أمن العريش يحقق بواقعة مقتل طفلة فى ظروف غامضة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أفادت مصادر أمنية بشمال سيناء أن فريقا أمنيا من شرطة مركز بئر العبد بشمال سيناء بدأ قبل قليل تحقيقات فى واقعة مقتل طفلة فى ظروف غامضة بقرية 30 يونيو غرب مدينة بئر العبد.

وأوضحت المصادر أن بلاغا وصل لقسم شرطة بئر العبد يفيد بمقتل طفلة وسط القرية، وانتقل فريق أمنى للمكان يجرى الآن معاينات لمسرح الحادث وتم إخطار الجهات الطبية لنقل الجثمان لمشرحة مستشفى بئر العبد بعد استكمال المعاينات.

وأفادت مصادر أهلية بشمال سيناء، أن الأهالى فوجئوا بصراخ فى أحد منازل القرية وأن الطفلة فارقت الحياة وتبدوا عليها آثار الاعتداء بآلة حادة، فيما كانت بجوارها والدتها فى حالة هيستيرية فى ظروف لاتزال غامضة، وبحسب مصادر أهلية أن السيدة تدعى "د م س"، والطفلة اسمها زينب عمرها 9 سنوات.

وفور وقوع الحادث توافد أهالى القرية على المنزل وقام الأهالى بإرسال استغاثات عبر وسائل التواصل لسرعة التدخل ونقل الجثمان، ولَم يتبين تفاصيل أكثر عن الواقعة.