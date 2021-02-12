وصول 27 جهاز غسيل كلوى لأسيوط لدعم المستشفيات المركزية.. فيديو

أسيوط- هيثم البدرى

استلمت مديرية الصحة بأسيوط 27 جهاز غسيل كلوى، وذلك لسد احتياجات المستشفيات المركزية التابعة لوزارة الصحة والقضاء على قوائم الإنتظار لمرضى الفشل الكلوى بالمحافظة.

وقال الدكتور عاطف هاشم، المشرف على وحدات الكلى بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، إن هذه الأجهزة وصلت من وزارة الصحة للمديرية بمتابعة وتوجيهات من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط وسيتم توزيعهم على المستشفيات المركزية، والعامة بالمحافظة وهناك خطة واضحة ومسبقة بتوزيع الأجهزة.

وأضاف هاشم أن الهدف من هذه الأجهزة هى احلال وتجديد الأجهزة القديمة الموجودة بالمستشفيات، حيث أنها دائمة الأعطال حيث إنها عملت لأكثر من 60 ألف ساعة، وتحتاج الى صيانة مكلفة وتتسبب فى تواجد لقوائم الإنتظار، مشيرا إلى أن هذه الوحدات التى استلمتها المديرية هى وحدات حديثة وبمواصفات أفضل.

وأضاف المشروف على وحدات الكلى أن المديرية استلمت حتى الآن 120 جهازا من صندوق تحيا مصر لدعم كل المستشفيات المركزية والعامة بما ساهم فى تقليل والقضاء على قوائم الانتظار.

وهناك عوامل من خلالها نحدد عدد الأجهزة لكل مستشفى منها سعة محطة المياه والمكان داخل المستشفى ووجود مساحات كافية للأجهزة .