اليوم السابع
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وزير الصحة الألماني: لا مفر من إغلاق الحدود لتجنب دخول إصابات كورونا المتحورة

الجمعة، 12 فبراير 2021 11:57 ص
وزير الصحة الألماني: لا مفر من إغلاق الحدود لتجنب دخول إصابات كورونا المتحورة كورونا
كتب رامى محيى الدين

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قال وزير الصحة الألماني إنه لا مفر من إغلاق الحدود لتجنب دخول إصابات كورونا المتحورة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا زاد بواقع 9860 ليصل إلى مليونين و320093، كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 556 ليصل إلى 64191.

 

وفى وقت سابق كشفت وثيقة تحدد الإجراءات الخاصة باحتواء فيروس كورونا فى ألمانيا، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقادة الولايات الاتحادية اتفقوا على تمديد إجراءات العزل العام حتى السابع من مارس .

 

 

 

 

 


ألمانيا

كورونا

السلالة المتحورة

فيروس كورونا

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