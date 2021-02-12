وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة نهائى دورى مراكز الشباب بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انطلاق مباراة ختام دورى مراكز الشباب بشمال سيناء بين فريقى مركز شباب الشهداء ومركز شباب الخربة.

نظمت المباراة على ملاعب مدينة العريش الرياضية وشارك فى حضورها عددا من رموز الرياضة والقيادات الشعبية واعضاء مجلس النواب .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استهل ثانى أنشطة زيارته لشمال سيناء اليوم الجمعة بوضع حجر الأساس ل2 ملعب مفتوح بمنطقة استاد العريش .

جاء ذلك فى اطار متابعة وزير الشباب زيارته لشمال سيناء لليوم الثانى على التوالى وتضمنت فى بدايتها تفقد المنشآت الرياضية واستاد العريش الرياضى .

وشاهد وزير الشباب يرافقه عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ملعب استاد العريش الرئيسى ، واطلق اشارة دورى الاحياء السكنية بالصالة المغطاة ونهائى دورى مراكز الشباب كما شاهد عروضا فنية ورياضية نظمت بصالة العريش المغطاة.

وكان وزير الشباب والرياضة وصل شمال سيناء الخميس وصل لشمال سيناء امس الخميس واطلق إشارة بدء توزيع الدراجات على الشباب بشمال سيناء من مدينة العريش الرياضية على ساحل العريش تدعيما لمبادرة مبادرة "دراجتك.. صحتك".

وسلم الوزير دراجات لشباب تقدموا لحجزها، برفقة عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مدير الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وخلال الجولة قام وزير الشباب والرياضة يرافقه المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بحضور المهرجان الرياضي الأول بشمال سيناء في المدينة الشبابية بالعريش، وتضمن عروض وأنشطة رياضية متنوعة، بجانب لقاء مدربي البرامج الرياضية من أجل التنمية والتي نفذت بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلي عن المديرية تحت عنوان «الواقع والمأمول» وعروض فنية لمركز الفنون.

كما قام الوزير والمحافظ بافتتاح معرضي أندية الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية "محكي الشباب" بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، ومعرض المشغولات اليدوية وأعمال التطريز و الإبرة والحياكة من أعمال أندية الفتاة والمرأة ، بجانب عدد من اللوحات الفنية والمجسمات التي من تنفيذ وإعداد أعضاء محكي الشباب بإدارة البرلمان و الطلائع بمديرية الشباب والرياضة.











