وزير الأوقاف: الصدق مطلوب من الدول مثل الأفراد والالتزام بالوعود والعهود

وأضاف أن الدول الكاذبة شأنها شأن الأفراد، والدول الصادقة هى التى تفي بوعودها، وتبني حضارة حقيقية والتى تكذب لاتلتزم بوعودها

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التى ألقاها بمسجد النصر بمدينة المنصورة، خلال الاحتفال بالعيد القومي بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور شوقي مفتي الجمهورية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب المحافظ، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وتابع جمعة: لمن يقتاتون على الكذب من جماعات الضلال وأهل الشر، نقول لهم الكذب كله والمال الذي يكسب بالكذب والافتراء على الله وخلق الله والشائعات، هو سم قاتل.

وذكر: أننا مقبلون على شهر عظيم مبارك وهو شهر رجب، وهو من الأشهر الحرام التي يستحب فيها الكثرة من الطاعات والبعد عن المعاصي، ويحرم فيه القتال ويكون عن الأذى، والصدق جزء من الإيمان، مشير إلى أن تاريخ محافظة الدقهلية عظيم وأكبر من بعض الدول الموجودة ، وهو يضرب فى أعماق التاريخ.