اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 فبراير 2021 11:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء بالغربية

الجمعة، 12 فبراير 2021 11:15 م
فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء بالغربية صندوق انتخابات-ارشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت نتائج فرز أصوات انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، علي مقعد النقيب عن فوز الدكتور بهاء توفيق بمقعد النقيب بعد حصوله على 254 صوتا، وحصول الدكتور أحمد حرحش على 7 أصوات، والدكتور العوضي داود على 191صوت والدكتور جرجس رزق الله علي 214 صوتا.

كما حصلت الدكتورة سعدة فرغلي، على 28 صوت، وحصل الدكتور عبد القادر كيلاني على 146 صوتا.

وأجريت الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وبلغ إجمالى من لهم حق التصويت 17774 صوتا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 854 صوتا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 840 صوت والأصوات الباطلة 14 صوتا.


محافظة الغربية

نقابة الأطباء بالغربية

نقيب أطباء الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إقبال كبير فى انتخابات نقابة الأطباء بالغربية لاختيار نقيب من 6 مرشحين

الجمعة، 12 فبراير 2021 04:09 م

تفاصيل سقوط طبيب الغربية المزيف.. المتهم انتحل صفة استشارى عظام وعمود فقرى.. وكيل الصحة: يكشف على المرضى بـ50 جنيها.. ويؤكد: كان يتنقل بين المحافظات ويوهم ضحاياه بعلاجهم.. وضبطه متلبسا وبحوزته روشتات باسمه..صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 05:00 م

استشارى عظام بشهادة دبلوم.. تفاصيل سقوط طبيب الغربية المزيف "فيديو لايف"

الإثنين، 08 فبراير 2021 04:19 م

خطاب شكر من نائب وزير التعليم لأطباء الغربية على رعايتهم حالة معلم سمنود

الأحد، 01 نوفمبر 2020 07:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة