فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء بالغربية

الغربية عادل ضرة

أسفرت نتائج فرز أصوات انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، علي مقعد النقيب عن فوز الدكتور بهاء توفيق بمقعد النقيب بعد حصوله على 254 صوتا، وحصول الدكتور أحمد حرحش على 7 أصوات، والدكتور العوضي داود على 191صوت والدكتور جرجس رزق الله علي 214 صوتا.

كما حصلت الدكتورة سعدة فرغلي، على 28 صوت، وحصل الدكتور عبد القادر كيلاني على 146 صوتا.

وأجريت الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وبلغ إجمالى من لهم حق التصويت 17774 صوتا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 854 صوتا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 840 صوت والأصوات الباطلة 14 صوتا.