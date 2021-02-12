فاينانشيال تايمز: الديمقراطيون يسعون لتحقيق نصر سياسى مع تضاؤل فرص إدانة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن الديمقراطيين يسعون إلى تحقيق فوز سياسى بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ على الرغم من تضاؤل فرص إدانته، ويأمل الحزب إلى إقناع الرأى العام أن ترامب يتحمل المسئولية الكاملة عن أحداث اقتحام الكابيتول.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من غياب ترامب عن المشهد العام فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، إلا أن صوته كان واضحا فى واشنطن هذا الأسبوع، حيث استخدم الديمقراطيون مرارا كلماته ضده. وأشاروا إلى مئات من التغريدات ومقاطع الفيديو فى محاولة لتعزيز حجتهم بضرورة إدانته فى محاكمة عزله للتحريض على حصار الكابيتول فى السادس من يناير.

إلا أن الكثير من الديمقراطيين لم يتأثروا، حيث يعرفون ويعرف الكثير من الديمقراطيين أيضا أن ترامب لن يتم إدانته، فتبرئته أمر مؤكد وستكون بحلول الأسبوع المقبل، بعدما يبدا دفاع ترامب مرافعته، التى ستبدأ اليوم الجمعة، والتى ستكون ضربة لمعارضيه الذين أرادوا رؤيته مدانا ومنعه من الترشح للمنصب مرة أخرى.

إلا أن الديمقراطيين يقولون إن جهودهم لن تكون هباءً، حيث تقول المخططة الإستراتيجية الديمقراطية كالاى مارش، أن هناك محكمتين، مجلس الشيوخ الأمريكى، ومحكمة الرأى العام، مشيرة إلى أن محاكمة العزل ستظل تطارد الجمهوريين فى مجلس الشيوخ لسنوات قادمة.

وخلال ثلاثة أيام من مرافعة مديرى العزل، رسم الديمقراطيون صورة لرئيس كان يتغاضى عن التطرف اليمينى ويشجع بنشاط العصابات التى اقتحمت مبنى الكابيتول لتعطيل التصديق على فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسة.

لكن من غير المرجح أن يتم إدانة ترامب، التى تتطلب موافقة ثلثى مجلس الشيوخ، وهو ما يفتقده الديمقراطيون رغم سيطرتهم على المجلس حاليا، وكان ستة جمهوريون فقط قد عارضوا فى وقت سابق فكرة عدم دستورية محاكمة رئيس سابق.