غدا.. ضعف المياه بالآدوار العليا وسط الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة الدورية

الإسكندرية - فريق المحافظات

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف المياه من منطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية، غدا السبت، وذلك نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية، حيث سوف يتم ضعف المياه بالأدوار العليا وذلك ابتداء من الدور الرابع ببعض مناطق وسط الإسكندرية، بمناطق شرقى ومحطة الرمل وكوم الدكة، وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سوف يتم إعادة ضخ المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية.

وكان المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، قد تابع أعمال إحلال وتجديد خط "12" بوصة زهر مرن ببرج العرب القديمة لتقوية المياه، مؤكدا على أن حالة المياه جيدة ولا يوجد أى شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالى، ما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة، وشدد على رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقى جميع الشكاوى، علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسبا لأى أمر طارئ.