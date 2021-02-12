رئيس نادى أبنوب الرياضى ينفى نقل لاعب القوصية بسيارة نقل الموتى.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

نفي حسام المعين رئيس مجلس إدارة نادي أبنوب الرياضي، ما تم تداوله علي المواقع الإخبارية بشأن نقل لاعب مصاب من فريق مركز شباب القوصية أثناء مباراة جمعت بين الفريقين اليوم في مسابقة القسم الرابع بسيارة نقل الموتى.

وأوضح حسام المعين، أنه أثناء المباراة فوجئنا بسقوط لاعب من فريق مركز شباب القوصية يدعي أحمد خليفة فدخلنا الملعب للاطمئنان عليه فوجدناه في حالة تشبه بلع اللسان، وكانت سيارة الإسعاف تقف أمام مركز الشباب الذي تجري عليه المباراة، وأثناء دخولها تعطلت بسبب بعض الإصلاحات أمام المركز مما أدي إلي غرز السيارة في الرمل، فحاولنا سحبها وبسبب التأخير في ذلك حاولنا الاستعانة بسيارة تابعة لإحدي الجمعيات الخيرية لإنقاذ المريض، ولكن رفضت إدارة مركز شباب القوصية فقمنا مرة أخري بسحب السيارة، وتمكنت من الدخول للمركز ونقل اللاعب إلي مستشفي أبنوب المركزي وبالكشف الظاهري تبين أن اللاعب سقط فجأة وتحسنت حالته بعد تلقي العناية اللازمة.

وأكد المعين، أن كل هذه الاحداث موثقة بالصور بدءا من نقل اللاعب حتي تماثله للشفاء.