حملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحى أول وثان الزقازيق ، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى مخالف بقريه الإشراف بطريق الأحرار وتمت مصادرة 11 شيشة من المقهي، فضلاً عن تغريم 15 مواطن لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا خلال حملات تفتيشية على سائقى سيارات الأجرة بمداخل مدينة الزقازيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه فاقوس بحملة بحضور نائب مدير الأمن ومأمور قسم شرطة فاقوس لتنفيذ قرار إزالة لعقار كائن خلف مسجد الإمام بشارع المكتبات بالمدينة وتم فصل المرافق عن المبنى قبل إزالته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملات لإزالة التعديات المخالفة بنطاق المركز وأسفرت الحملات عن تنفيذ قرار إزالة بناحية قرية المجفف التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق عبارة عن فك شده خشبيه للدور الأول العلوى بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى بمساحة 155م كما توجهت الحملة للوحدة المحلية بدبيج وأسفرت عن فك شدة خشبية للدور الثالث علوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.