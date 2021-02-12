جارديان: جمهوريون سابقون يسعون لتأسيس حزب "يمين وسط" معارض لترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة رويترز، إن عشرات من المسئولين السابقين بالحزب الجمهورى الذين يرون الحزب غير مستعدا للوقوف أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، يجرون محادثات لتأسيس حزب يمين وسط، بحسب ما قال أربعة أشخاص مطلعين على المحادثات لوكالة رويترز.

وأوضحت الصحيفة أن المناقشات التى لا تزال فى مراحلها الأولية تشمل جمهوريين منتخبين سابقين، ومسئولين سابقين فى إدارات كل من رونالد ريجان وجورج بوش الأب والابن وترامب، وسفراء جمهوريين سابقين ومخططين استراتيجيين.

وعقد أكثر من 120 من هؤلاء اجتماعا عبر زوم يوم الجمعة الماضى لمناقشة مجموعة منفصلة التى سيكون لها برنامج قائم على "المحافظة ذات المبادئ"، والتى تشمل الالتزام بالدستور وحكم القانون، وهى الأفكار التى يقولون إنها تحطمت من قبل ترامب.

وستكون الخطة طرح مرشحين فى بعض السباقات، وأيضا تأييد مرشحين من يمين الوسط فى سباقات أخرى، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو مستقلين، بحسب ما قالت الأشخاص المعنيون.

ونقلت رويتزر عن إيفان ماكمولين، الذى كارن مدير السياسة الرئيسى للجمهوريين فى مجلس النواب وترشح كمستقل فى الانتخابات الرئاسية لعام، قوله إنه شارك فى استضافت اجتماع زوم مع المسئولين السابقين الذين يخشون من قبضة ترامب على الجمهوريين والنزعة القومية التى اتخذها الحزب.

وأكد ثلاثة مسئولون آخرون لرويترز هذا الاجتماع والمناقشات لتأسيس حزب جديد محتمل، لكن رفضوا الكشف عن هويتهم.

ومن بين المشاركين أيضا كان جون ميتنيك، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلى فى إدارة ترامب، وعضو الكونجرس الجمهورى السابق تشارلى دينت وإليزابيث نيومانت، نائب رئيس موظفين فى وزارة الأمن الداخلى فى عهد ترامب، ومايلز تايلور، المسئولى السابقى فى الأمن الداخلى فى عهد ترامب أيضا.