توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1800 مواطن بقرية المرابعين بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أكدت مديرية الصحة بدمياط فى البيان الذى أصدرته اليوم الجمعة، أنه تم استئناف أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1800 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر سعد.

وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للاهالى بمختلف المناطق.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل 58 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 10 حالات، فضلاً عن إجراء 41أشعة عادية و الكشف بالسونار لـ 70 حالة وأيضاً إجراء 375 تحليل معملى هذا بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين حول أساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحمى الروماتيزمية و الفيروسات الكبدية.