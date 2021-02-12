اليوم السابع
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تعرف على الأوراق المطلوبة للتنازل عن البطاقة الاستيرادية ببورسعيد

الجمعة، 12 فبراير 2021 04:00 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة للتنازل عن البطاقة الاستيرادية ببورسعيد محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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حصل "اليوم السابع" على المستندات المطلوبة لأصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد، والتي سوف يتم البدء في التنازل عنها بمقر الغرفة التجارية في شارع "محمد علي" بدءاً من الأحد 14 فبراير الجارى، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف عصراً.

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي :

1- أصل إقرار التنازل متضمناً بيان المتنازل والمتنازل إليه وصورة ضوئية

2- أصل مستخرج السجل التجاري ساري لعام 2021 وصورتين ضوئيتين .

3- أصل البطاقة الضريبية أو وثيقة ضريبية مميكنة حديثة وصورة ضوئية.

4- أصل بطاقة الرقم القومي سارية وصورتين ضوئيتين.

5- أصل شهادة التأمينات الاجتماعية حديثة

يذكر أن محافظة بورسعيد باعتبارها منطقة حرة فيملك عدد من أهلها بطاقات استيرادية لاستيراد بضائع على نظام المنطقة الحرة.


بورسعيد

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