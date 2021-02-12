"تضامن كفر الشيخ": إنجاز 89% من التظلمات المقدمة على بوابة الشكاوى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إن المديرية والإدارات الاجتماعية تشهد تدريبات نظرية وميدانية للمسئولين بالإدارات ورؤساء الأقسام، والرائدات الريفيات، ومكلفى الخدمة على بحث التظلمات المقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية الخاصة بالمديرية تدريبا عمليا وميدانيا من خلال شرح نظرى وتدريب ميدانى بزيارة الأسر الطبيعة للوقوف على مدى استحقاق التظلم من عدمه.

وأضاف مسلم لـ"اليوم السابع": تم إنجاز 89% من التظلمات المقدمة على بوابة الشكاوى الحكومى الخاصة بوزارة التضامن، جار إنجازه بقية الشكاوى، مؤكداً أن المديرية تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة بتقديم مساعدات لهم.

يذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت قرارا بالتجديد للسيد مسلم وكيلا لوزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده للوصول لكل الأسر الفقيرة فى قرى وتوابع المحافظة لينالوا دعم الوزارة.