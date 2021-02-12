بث مباشر.. طقس معتدل في السويس وانتظام حركة السير على طريق القاهرة

السويس - سيد نون

شهدت محافظة السويس اليوم الجمعة، طقسا معتدلا، وانتظمت حركة سير السيارات بطريق " السويس – القاهرة"، والطرق الذي يربط المحافظة مع محافظات البحر الأحمر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

كما انتظمت حركة الملاحة البحرية ودخول وخروج السفن، داخل موانئ "بور توفيق والأدبية والزيتيات والعين السخنة".

وأكد بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أن مراكب الصيد تعمل بانتظام في مياه خليج السويس، ولا يوجد توقف.

كما شهدت منطقة العين السخنة، إقبالا من المواطنين على التواجد بعدد من المنتجعات السياحية، خاصة بسبب الطقس المعتدل.