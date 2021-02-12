اليوم السابع
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بتر قدم شخص لمروره بين القضبان بمحطة قطار قلين فى كفر الشيخ

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:27 ص
بتر قدم شخص لمروره بين القضبان بمحطة قطار قلين فى كفر الشيخ قطار - صورة أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب شخص ببتر في قدمه أثناء مروره بين قضبان شريط السكة الحديد بمحطة قطار قلين، وتم نقله لمستشفى قلين، لتحوله لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بإصابة شخص ببتر كامل بالقدم اليمنى، أثناء مروره بين قضبان شريط السكة الحديد بمحطة قطار قلين، وتبين أن المصاب "إبراهيم أبو النجا عبد الرحيم" 52 سنة مقيم بمركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله لمستشفى قلين، وبعدها تم تحويله لمستشفى كفر الشيخ العام، وكان يعانى من بتر كامل بالقدم اليمنى، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى كفر الشيخ العام، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.


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