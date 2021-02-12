اليوم السابع
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بايدن يحث الكونجرس على تمرير خطة إنقاذ للعاطلين عن العمل والمتضررين جوعا

الجمعة، 12 فبراير 2021 05:25 م
بايدن يحث الكونجرس على تمرير خطة إنقاذ للعاطلين عن العمل والمتضررين جوعا الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب محمد تهامى زكى

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يرى ألمًا هائلًا فى بلاده بسبب وجود الكثير من العاطلين عن العمل والمتضرريين بسبب البطالة إلى حد الجوع، مشددا على أنه يطالب الكونجرس بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية وتقديم الإغاثة للمواطنين.

وقال بايدن، فى تدوينه عبر حسابه على انستجرام: "أرى ألمًا هائلاً فى هذا البلد، الكثير من الناس عاطلون عن العمل، يعانى الكثير من الناس من الجوع، ويحدقون فى السقف ليلًا ويتساءلون.. ماذا سأفعل غدًا؟.. لهذا السبب أحث الكونجرس على تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية وتقديم الإغاثة التى تشتد الحاجة إليها".

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من ناحية أخرى، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال: "نحن بصدد تأمين لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد لـنحو 300 مليون أمريكي بنهاية شهر يوليو المقبل - وفقا لمصادر إعلامية - وأضاف جو بايدن: لقاح كورونا آمن وقد أخذته بنفسي ونحتاج إلى تلقيح عدد أكبر من الناس للتغلب على هذه الجائحة.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وكتب بايدن - فى خطاب للكونجرس نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني - "لا أرى أن هنالك مبررا لفرض حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية".


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