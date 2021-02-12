المنسق الأممي بالشرق الأوسط يرحب باجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

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رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بالاجتماع الذي عُقد مؤخرا في القاهرة بين الفصائل الوطنية الفلسطينية برعاية مصر.



وقال وينسلاند -في بيان صحفي جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة- إن الاجتماع يمثل تقدما مهما نحو إجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية الفلسطينية.



وأثنى المسؤول الأممي على القيادة التي أبدتها مصر في المساعدة في دفع هذه الخطوة إلى الأمام.



وأشار وينسلاند إلى بيان جامعة الدول العربية الداعم لحل الدولتين ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والذي صدر عقب اجتماع وزيري خارجية مصر والأردن، وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، والتحضيرات لإجراء الانتخابات.