"الكفن" ينهى الثأر بين عائلتين من أبناء الشرقية وسوهاج فى السويس.. صور

السويس - سيد نون

شهدت محافظة السويس، تصالح عائلتين من أبناء محافظات سوهاج والشرقية، لتنهي الثأر بين الطرفين بعد مقتل أحد المواطنين من أبناء جمعية المحاسنةب سوهاج عام 2019، علي يد أحد أبناء الشرقية.

وأقيمت مراسم الصلح داخل جمعية المحاسنة بمحافظة السويس، بحضور قيادات شعبية ونواب محافظة السويس بمجلسي الشيوخ والنواب وهم أحمد خشانه وسيد عبده وجمال عبيد وسيد الكرماوي، وقيادات من جمعيات سوهاج والشرقية.

وقام المتهم بالقتل بتقديم " الكفن " لأسرة المتوفي، والتي قامت بقبول الصلح لينتهي الثأر بين عائلتين وسط حضور كبير من المواطنين.

وتعود القضية الي مشاجرة حدثت بمحافظة السويس عام 2019، وقام المعتدي فاضل محمد الخواجة 28 عام من أبناء محافظة الشرقية بقتل سعيد بدوي 54 عام من أبناء جمعية المحاسنة باستخدام حجر.

وقال الدكتور سيد عبده، عضو مجلس الشيوخ، أننا سعداء بهذا الصلح بين العائلتين، ونؤكد اننا جميعا هنا في السويس أخوه، وشكرا لكل من بذل الجهد لإتمام التصالح.



تقديم الكفن



حمل الكفن



نواب السويس