اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 فبراير 2021 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإسكندرية تعلن فتح باب التقديم فى عملية تشغيل ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب

الجمعة، 12 فبراير 2021 06:30 م
الإسكندرية تعلن فتح باب التقديم فى عملية تشغيل ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب محافظة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الإسكندرية عن طرح التقديم فى عملية استغلال ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أنه على الشركات العاملة والمتخصصة فى مجال تشغيل واستغلال الثلاجات والراغبة فى الاشتراك فى العملية المزمع طرحها التقدم للإدارة العامة للشئون المالية، إدارة التعاقدات للاطلاع على المواصفات والرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بثلاجات سوق الجملة ببرج العرب، واستيفاء نموذج الاستبيان، وتقديم المستندات الدالة على قيام الشركة وسابقة أعمال باسم الشركة وأى مستندات وبيانات أخرى تخص الشركة.

على أن يتم تقديم المستندات وتلقى الاستفسارات خلال الفترة من 14/ 2/ 2021 وحتى 18/ 2/ 2021.

وتقدم المستندات بمقر الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية فى المواعيد المحددة أعلاه، مع العلم بأن تقديم الطلب لا يترتب عليه أى حقوق للشركات المتقدمة.

 


الاسكندريه

محافظه الاسكندريه

ثلاجات برج العرب

مناقصات الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإسكندرية تستعد لتطوير 57 قرية فى برج العرب بتكلفة 3 مليارات جنيه ضمن بمبادرة "حياه كريمة" للنهوض بالقرى والنجوع.. يستفاد منها 130 ألف مواطن.. عيادات متنقلة وورش فنية وحصر كامل لمطالب الأهالى للتنفيذ.. صور

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:21 م

محافظ الإسكندرية يتفقد ميدان برج العرب القديم بعد انتهاء أعمال تطويره.. صور

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 01:10 م

أهالى قرى برج العرب يوجهون الشكر للرئيس لإطلاقه مبادرة "حياة كريمة".. صور

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 12:08 ص

نائب محافظ الإسكندرية تستمع لسيدات برج العرب..وتؤكد: "حياة كريمة" لها مردود إيجابى

الإثنين، 01 فبراير 2021 05:22 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة