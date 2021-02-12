الإسكندرية تعلن فتح باب التقديم فى عملية تشغيل ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية عن طرح التقديم فى عملية استغلال ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أنه على الشركات العاملة والمتخصصة فى مجال تشغيل واستغلال الثلاجات والراغبة فى الاشتراك فى العملية المزمع طرحها التقدم للإدارة العامة للشئون المالية، إدارة التعاقدات للاطلاع على المواصفات والرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بثلاجات سوق الجملة ببرج العرب، واستيفاء نموذج الاستبيان، وتقديم المستندات الدالة على قيام الشركة وسابقة أعمال باسم الشركة وأى مستندات وبيانات أخرى تخص الشركة.

على أن يتم تقديم المستندات وتلقى الاستفسارات خلال الفترة من 14/ 2/ 2021 وحتى 18/ 2/ 2021.

وتقدم المستندات بمقر الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية فى المواعيد المحددة أعلاه، مع العلم بأن تقديم الطلب لا يترتب عليه أى حقوق للشركات المتقدمة.