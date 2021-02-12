الأسر تتوافد على شاطئ بلاج رأس البر للاستمتاع بجمال الطبيعة.. صور

دمياط معتز الشربينى

توافد مئات المواطنين على شاطئ بلاج رأس البر منذ صباح اليوم الجمعة للاستمتاع بالطقس المعتدل والأجواء المشمسة وجمال الطبيعة، وحرصت مئات الأسر على اصطحاب الكراسى والجلوس على شاطئ البلاج، وقام الأطفال باللعب واللهو استمتاعا بحالة الجو المناسبة.

كما حرص عشرات البائعين للملابس والشاى ولعب الأطفال بالتوافد على البلاج لترويج بضاعتهم فى ظل توافد رواد المصيف.

يذكر أن دمياط تشهد اليوم طقسا معتدلا مشمسا مصحوبا باعتدال درجات الحرارة وحرصت الأسر على الخروج والتنزه فى آخر أسبوع من إجازة نصف العام الدراسى.







