اليوم السابع
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افتتاح المرحلة الأولى من مدينتى ملوى والفشن الجديدة فى 30 يونيو المقبل

الجمعة، 12 فبراير 2021 09:05 م
افتتاح المرحلة الأولى من مدينتى ملوى والفشن الجديدة فى 30 يونيو المقبل برنامج الحقيقة
كتب- أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور أكرم أحمد البدرى نائب رئيس جهاز مدينتي ملوى والفشن الجديدة إن مدينة الفشن الجديدة مساحتها حوالى 18 ألف فدان وتبعد 15 كيلوعن مدينة الفشن.

وأضاف أنه يجرى الآن العمل في المرحلة العاجلة بإنشاء 32 عمارة سكنية تم الانتهاء من 60% منها متابعا: "تم تخصيص مسجد وكنيسة بالمدينة وتم استلام الكنيسة قبيل أيام وجارى الانتهاء من المرحلة الأولى والتي سيتم افتتاحها فى 30 يونيو من العام الجارى".

واستكمل : "هناك طلبات كثيرة من المواطنين للحجز في الوحدات السكنية بالمدينتين" .

وتابع البدرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبوزيد أن مدينتي الفشن وملوى الجديدتين تقعان على الطريق الصحراوى الغربى الذى يتم تطويرة حاليا وتبعدان 500 متر عن هذا الطريق وسيكون بالمدينتين مناطق صناعية ستعمل على إيجاد العديد من فرص العمل مضيفا أن مدينة ملوى الجديدة مساحتها الإجمالية 18 الف و420 فدان.


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الفشن الجديدة

ملوى الجديدة

جهاز الفشن

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