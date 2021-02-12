إنشاء 6 وحدات اجتماعية ومركز علاج طبيعى ضمن "حياة كريمة" بقرى كفر سعد بدمياط

دمياط معتز الشربينى

قال حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، إن المديرية تشارك فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تشمل توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية فى 28 قرية بمركز كفر سعد التابعين للمبادرة.

وتم إدراج إصلاح منازل وترميم للأسر التى تستفيد من برنامج تكافل وكرامة وإنشاء مركز إغاثة بقرية ومركز للمرأة المعفنة ودار مشردين ومساكن للأسر الأولى بالرعاية بكفر الغاب، ومكتب تأهيل وعلاج طبيعى بالوسطاني، وإنشاء وتطوير 6 وحدات اجتماعية بالقرى "الإسماعيلية، السوالم، الدهايمة، كفر سليمان، كفر المنازلة، الزهراء.

- إنشاء حضانة نموذجية وخضاتة ضع بقرية التوفيقية، وإنشاء دار مناسبات ومؤتمرات بكفر سعد البلد، ومجمع دفاع اجتماع للأطفال بلا مأوى فى كفر سعد البلد، وجمعية تنمية مجتمع بكفر شحاتة عزبة 3.