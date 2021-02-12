اليوم السابع
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إطلاق مبادرة "اسأل المحافظ" إلكترونيا لحل لتلبية مطالب المواطنين بمطروح

الجمعة، 12 فبراير 2021 11:52 ص
إطلاق مبادرة "اسأل المحافظ" إلكترونيا لحل لتلبية مطالب المواطنين بمطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالى

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أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مبادرة اسأل المحافظ حرصا على التواصل والتفاعل المستمر مع جميع المواطنين فى جميع أنحاء المحافظة، والرد على استفساراتهم وأسئلتهم فى المجالات المختلفة مباشرة، والتى تهم الشأن والمصلحة العامة  لتعزيز الشفافية والمصداقية والتواصل الفعال بين المواطن والمسئول، وذلك عبر منصة حوارية وتجميع الأسئلة الواردة من خلال رابط إلكترونى، على أن ترسل الأسئلة والمقترحات تحت عنوان "المواطن يسأل.. والمحافظ يجيب".
 
وسيقوم محافظ مطروح بالرد عليها مصورة أو من خلال صفحة محافظة مطروح الرسمية، على أن يبدأ تلقى الأسئلة والمقترحات من أول الشهر والرد عليها فى نهاية الأسبوع الثالث من كل شهر، ويبدأ تلقي الأسئلة خلال شهر فبراير إلى يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021 وسيجيب المحافظ بنفسه على الأسئلة والمقترحات الواردة أو من  خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

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