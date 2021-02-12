أهالى تلا فى المنوفية يدشنون مبادرة لرصف طرق المقابر.. صور

المنوفية - محمد فتحى

دشن مجموعة من أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، مبادرة لرصف كافة الشوارع الجانبية بالإنترلوك المقابر بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، لحماية المقابر من الأتربة والطين الناتج عن أمطار الشتاء، من أجل الحفاظ على الشوارع نظيفة يمكن السير فيها دون مشاكل أو عوائق أثناء دفن الموت وزيارة المقابر من قبل الأهالى.

وقال أحمد بخيت 30عاما ومقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية حاصل على بكالوريوس تربية رياضية جامعة الأزهر، مؤسس المبادرة، إن الفكرة جاءت إلينا عقب قيام أحدى الأهالى برصف الشارع الكائن بقبر نجلتها وقررت التبرع لكافة المصاريف لرصف الشارع، وبالفعل قمنا برصف الشارع بالأنترلوك .

ويضيف أحمد بخيت 30 عاما ومقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية حاصل على بكالوريوس تربية رياضية جامعة الأزهر، مؤسس المبادرة، أنه عقب الانتهاء من رصف تلك الشارع قررت طرح الفكرة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن قيامنا ما أهالى مدينة تلا لرصف شوارع المقابر للحفاظ عليها من الأمطار .

وتابع مؤسس المبادرة بالفعل تواصل معى أحد المواطنين وقرر التبرع بألف متر أنترلوك لبداية المبادرة وبالفعل بدأنا فى عملية الرصف وتبرع العديد من المواطنين بالتكلفة فى شراء الرمل والانترلوك حتى قمنا برصف جزء كبير من المقابر وباقى جزء بسيط حتى وصلنا الى رصف 2200 متر إنترلوك بالمقابر .

وأوضح أحمد بخيت 30 عاما ومقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية حاصل على بكالوريوس تربية رياضية جامعة الأزهر، مؤسس المبادرة، أن سعر متر الإنترلوك يبدأ من 47 لـ56 جنيهًا، ويتم تركيبه على الرمل بدون أسمنت وهذا الأمر وفر علينا مصاريف كثيرة .

ويشير مؤسس المبادرة، إلى أن المبادرة شارك فيها معظم أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، عقب علمهم بالتنفيذ الفعلى لرصف المقابر بالانترلوك، وبمشاركة مواطنين تلا فى داخل مصر أو خارجها .

ووجه أحمد بخيت 30عاما ومقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية حاصل على بكالوريوس تربية رياضية جامعة الأزهر، مؤسس المبادرة الشكر لجميع المواطنين المشاركين فى المبادرة لأنهم بذلو جهد كبير فيها، كما وجه الشكر لمجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية لمساعدتهم فى إنارة المقابر.