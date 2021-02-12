أخبار الطقس والحالة المرورية بعد زوال الشبورة بطريق الإسماعيلية القاهرة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا من على طريق "الإسماعيلية - القاهرة، لمتابعة حالة الطقس، بعد زوال الشبورة المائية على الطريق، بعد أن أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونية، والمسافرين علي محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة، نظرًا لوجود شبورة مائية متوسطة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم، الجمعة، انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربًا، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، والإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22، وبورسعيد الصغرى 14 العظمى 22، ودمياط الصغرى 13 والعظمى 22، والزقازيق الصغرى 12 والعظمى 22، والسويس الصغرى 13 والعظمى 23.



زوال الشبورة المائية بطريق القاهرة _ الإسماعيلية (1)



زوال الشبورة المائية بطريق القاهرة _ الإسماعيلية (2)



زوال الشبورة المائية بطريق القاهرة _ الإسماعيلية (3)



سيولة مرورية بطريق القاهرة _ الإسماعيلية (1)



سيولة مرورية بطريق القاهرة _ الإسماعيلية (2)



سيولة مرورية بطريق القاهرة _ الإسماعيلية (3)