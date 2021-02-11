5 ملايين أوروبى يقدمون طلبات للبقاء فى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد

كتبت: نهال أبو السعود

تقدم أكثر من 5 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي بطلبات للبقاء في المملكة المتحدة على الرغم من خروجها من الاتحاد، وفقا لصحيفة ذا صن.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنه سيتم منح أولئك الذين يتمتعون "بوضع مستقر" نفس حقوق البريطانيين، كما ستكشف بريتي باتيل أيضًا عن زيادة نقدية بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الأوروبيين المسنين الذين يعيشون في المملكة في التقدم بطلب للحصول على المخطط.

ورحبت وزيرة الداخلية بالأعداد الهائلة التى "ساهمت كثيرًا في المملكة المتحدة ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا" على حد وصفها، وأضافت: "إنهم أصدقاؤنا وجيراننا وزملائنا، ومنذ البداية ، كنا واضحين أننا نريدهم أن يبقوا.. وهذا هو السبب في أننا نضع الأشخاص في قلب المخطط، مع العلم أن وراء هذه التطبيقات قصص أولئك الذين أسسوا جذورًا هنا.. لقد وعدنا بأن نجعل الأمر مباشرًا قدر الإمكان لهم لمواصلة عيش حياتهم هنا .. لذلك أنا فخور جدًا بأن الأرقام ستظهر خمسة ملايين طلب لمخطط التسوية في الاتحاد الأوروبي".

ووفقا للتقرير يتصدر البولنديون والرومانيون والإيطاليون قائمة المتقدمين بطلب البقاء في المملكة، كما أشارت إلى أن معظم الاستطلاعات أن حوالي 91 في المائة من الأشخاص يتطلعون إلى البقاء في إنجلترا.

سيتم تسليم الأموال إلى 72 منظمة تدعم الأشخاص المستضعفين الذين يتقدمون بطلبات ، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه إسترليني تم تقديمها بالفعل، وقد كان المخطط مفتوحًا لمدة 18 شهرًا وسيغلق في 30 يونيو.