وزير الشباب والرياضة يصل شمال سيناء ويزور المدينة الشبابية بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

وصل منذ قليل، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمدينة العريش الشبابية بشمال سيناء، وذلك للقاء مدربين برنامج الرياضة فى المحافظة، لبحث التنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، حيث تم عرض فيلم تسجيلى للأنشطة الرياضية بشمال سيناء.

وانطلقت فعاليات الزيارة المقرر أن تستمر حتى غدا بعروض وأنشطة رياضية لأندية الرواد والفتاة والمرأة والأيتام والمعاقين، ومعرض لمنتجات الأندية والفتاة والمرأة، ومعرض فن تشكيلى، وعرض لألعاب مشروع البطل الأولمبى فى الملاكمة وتنس الطاولة وألعاب القوى بملاعب المدينة.

ومن المنتظر أن يزور الوزير فى اليوم الثانى المنشآت الرياضية باستاد العريش، ويفتتح دورى الأحياء السكنية بالصالة المغطاة، ويحضر نهائى دورى مراكز الشباب.