واشنطن: نشجع الفلسطينيين والإسرائيليين عدم أخذ قرارات أحادية

كتب أحمد عرفة

قالت الولايات المتحدة الأمريكية: نشجع الفلسطينيين والإسرائيليين عدم أخذ قرارات أحادية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

في وقت سابق أعلن محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ، عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال اشتية أنه أجرى اتصال مع "إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جوزيف بايدن ممثلة بهادى عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية".