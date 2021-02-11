وأوضحت الهيئة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، أنها عملت على (13482) قضيَّـة جزائيَّة بلغ عدد المُتَّهمين فيها (8891) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (12007) تهمٍ، بينهم (63) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (92) تهمةً، و(449) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (701) تهمة، مضيفة أن الأموال المسترة تقدر بنحو (481,934,358) دولار أمريكي.