مواطنون يقضون ليلتهم على كورنيش الإبراهيمية بأسيوط رغم برودة الجو.. فيديو

أسيوط -هيثم البدري

يقبل عدد من المواطنين بمحافظة أسيوط على قضاء ليلتهم على كورنيش النيل بمحافظة أسيوط سواء الشرقي المواجه لمديرية أمن أسيوط أو كورنيش الترعة الإبراهيمية المواجه لجامعة أسيوط بالرغم من برودة الجو وتقلباته التى تصل إلى حد السقيع.

وينتشر الباعة على كورنيش الإبراهيمية، حيث يقوم باعة البطاطا والفشار والحلويات والمشروبات الساخنة بالانتشار على الكورنيش، وكذلك باعة حمص الشام لتقديم خدمات الى الجمهور والأطفال الذين يفضلون قضاء ليلتهم على الكورنيش، وخاصة فى الأيام التى تتلوها إجازات رسمية للعاملين بينما تقل الأعداد فى الأيام العادية.

كما أثرت الموجة الثانية من فيروس كورونا أيضا على أعداد الذين يتوجهون الى كورنيش النيل بأسيوط وكورنيش الترعة الإبراهيمية حيث يتخوف الكثير من المأكولات والمشروبات مع الباعة الجائلين نظرا لاستمرار الإصابات بالفيروس .