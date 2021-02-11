وأكد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.