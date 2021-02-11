منح مليار و873 مليون جنيه قروض للشباب بمبادرة "مشروعك" بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت حتى الآن مليار و873 مليون جنيه، وذلك لتمويل 21 ألفا 675 مشروعاً استثمارياً متنوعاً حيث ساهمت فى توفير 59 ألفا و625 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف أن مبادرة مشروعك تهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.