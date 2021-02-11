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مدير عام آثار الإسكندرية ينفى هدم "الأتيليه".. ويؤكد: القانون كفيل بحمايته

الخميس، 11 فبراير 2021 02:02 ص
مدير عام آثار الإسكندرية ينفى هدم "الأتيليه".. ويؤكد: القانون كفيل بحمايته وزارة الآثار - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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نفى محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، صحة ما يتردد بشأن هدم أتيليه الإسكندرية بعد صدور حكم بعودته إلى ملاكه، كونه مبنى أثر إسلامى مسجل بقرار رقم 538 لسنة 96، مؤكدا أن قانون حماية الآثار كفيل بحماية الآثار المصرية، والمبنى محصن بموجب القانون ولا يستطيع أحد المساس به أو هدمه.

وأضاف "متولى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "خبر اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية نانسى نور، عبر قناة "ON"، أن المبنى محصن بقوة القانون من أى اعتداء، ويتم المرور عليه بشكل يومى، مشدداً على أن هناك تعليمات بضرورة المرور على مدار اليوم على المباني الأثرية التي نستشعر أنها مهددة بأى شيء.

ولفت "متولى" إلى أن "أتيليه الإسكندرية" محصن أيضاً بالقانون رقم 144 لسنة 2006 لأنه مبنى يمثل حقبة تاريخية، لذلك استحالة أن يتم المساس به، مشدداً على الأنباء المتداولة بهدمه لا أساس لها من الصحة.

وأكد "متولى"، أنه حتى الآن لم يصل إلى آثار الإسكندرية، ما يجرى تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن صدور حكم بعودة أتيليه الإسكندرية إلى ملاكه، وتابع: "حتى الآن نتعامل مع جماعة الفنانين والكتاب المستأجرين لهذا المبنى الأثرى".


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