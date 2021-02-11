محافظ دمياط تتابع الأعمال الخاصة بحملات النظافة بمنطقة الدعايم

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، زيارة تفقدية إلى منطقة الدعايم، تابعت خلالها الأعمال التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس خلال اليومين الماضيين لرفع مستوى النظافة العامة بالمنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهاتها خلال الزيارة التى أجرتها منتصف الأسبوع الجارى.

وفى سياق متصل، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى رئيس الوحدة المحلية بعقد محاضر تنسيقية للتأكد من تنفيذ كافة أعمال المرافق بمنطقة الدعايم، لإعداد المقايسات الخاصة برثف الطريق الرئيسى بالأسفلت و إدراج الشوارع الفرعية بخطة العام المالى القادم.

على جانب آخر، قامت "محافظ دمياط" بالمرور على الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل، إذ تابعت عمليات رفع كفاءة ممشى الكورنيش والجزيرة الوسطى ببلاطات الانترلوك، مؤكدة على تنفيذ هذه الأعمال طبقاً للمعايير الفنية والهندسية ووفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.

محافظ دمياط

رفع مستوى النظافة العامة

جانب من زيارة المحافظ