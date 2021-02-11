محافظة البحيرة تستجيب لشكوى مواطنين بشأن إنشاء محطة صرف بقرية الزينى

كتب - محمود أحمد عطا- البحيرة - ناصر جودة

أكد المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، تكثيف الجهود للتواصل مع شكاوى المواطنين وحل مشاكلهم بشكل عاجل وفقا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة. وأضاف أنه تم التواصل مع جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لفحص الشكوى المقدمة من أهالى قرية الزينى التابعة لمركز أبو حمص والمتعلقة بإنشاء محطة للصرف الصحى بها. وتبين أن القرية بها ترعة تعمل محطة طرد صرف صحى، كما تم إدراج القرية ضمن خطة مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى سيتم من خلالها تقديم كافة المرافق الأساسية لأهالى القرية. وكان القارئ محمد رجب سعد فرج قد طالب عبر خدمة صحافة المواطن بإنشاء شبكة صرف صحى بقرية الزينى التابعة لمركز أبو حمص فى محافظة البحيرة. وقال فى رسالته المدعمة بالصور عبر صفحة "اليوم السابع" على فيس بوك إن مشاكل الصرف الصحى متفاقمة بالقرية وتحتاج إلى حل جذرى رغم أن تم التبرع بقطعة أرض من أحد المواطنين لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحى لإنشاء محطة رفع صرف صحى.



الصرف الصحى



الصرف الصحي بالقرية

الصرف الصحي

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