مجلس مدينة الغردقة يشن حملة إزالات فورية لأدوار مخالفة بحى جنوب

البحر الأحمر - عماد عرفة

شن مجلس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، حملات إزالة لأدوار مخالفة بعقارات بنطاق حي جنوب الغردقة، حيث ترأس اللواء إيهاب رشاد مكاوي، رئيس الحي، حملة لإزالة أدوار مخالفة بتقسيم امتداد الاستاد، ومنخفض التكاليف بإجمالي مساحة 620 مترا.

وأكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أن لن يتم السماح بأي بناء مخالف وسيتم التصدي لها بكل قوه وازالتها فورا، مؤكدا علي محاولات البناء العشوائي سيتم ازالتها علي الفور، وأنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

واضاف أن الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بكافة ادارتها عازم علي القضاء علي اي مخالفة بالمدينة والتصدي الحازم والحاسم لكل صور مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، وسيتم القضاء نهائيا على العشوائيات مخالفات البناء.

من جانب أخر، أكد رئيس مدينة الغردقة علي استمرار حملات رفع الإشغالات من باعة جائلين أو أى أشغال يعطل أو يعوق حركة المواطنين والسيارات بالطريق العام أو بالشارع بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر.

كما أكد رئيس مدينة الغردقة أن الحملات مستمرة التي انطلقت وذلك لإعادة الانضباط بالشارع باستمرار هذه الحملات تحقيقا للانضباط المنشود والذي يرقي بقدر وقيمة مدينة الغردقة السياحة ويأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة.