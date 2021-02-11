اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 فبراير 2021 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا: تخصيب إيران لليورانيوم يزيد من تدهور الاتفاق النووي

الخميس، 11 فبراير 2021 05:58 م
فرنسا: تخصيب إيران لليورانيوم يزيد من تدهور الاتفاق النووي ايران
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت فرنسا على إيران وقف خروقها للاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فرنسا أن على إيران عدم اتخاذ خطوات تفاقم أزمة الاتفاق النووي.

وأوضح فرنسا، أن تخصيب إيران لليورانيوم يزيد من تدهور الاتفاق النووي ويقلل فرص الدبلوماسية.

وفى وقت سابق  حذرت وزارة الخارجية الفرنسية إيران اليوم الخميس من اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، ومن ثم إضعاف فرصة الدبلوماسية التي أتاحها وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات المتحدة.


فرنسا

ايران

الاتفاق النووي

ازمه ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة