فرنسا: تخصيب إيران لليورانيوم يزيد من تدهور الاتفاق النووي

كتب أحمد عرفة

أكدت فرنسا على إيران وقف خروقها للاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فرنسا أن على إيران عدم اتخاذ خطوات تفاقم أزمة الاتفاق النووي.

وأوضح فرنسا، أن تخصيب إيران لليورانيوم يزيد من تدهور الاتفاق النووي ويقلل فرص الدبلوماسية.

وفى وقت سابق حذرت وزارة الخارجية الفرنسية إيران اليوم الخميس من اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، ومن ثم إضعاف فرصة الدبلوماسية التي أتاحها وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات المتحدة.