فارق الحياة بسبب توك توك دموع أم حزنا على ابنها محمد بالشرقية.. فيديو

وقالت "صباح السيد"، إن المتهم كان جار ابنها فى عمله السابق فى ورشة، وأن نجلها"محمد" هو الابن الأكبر لها، وكان مسامحا ويثق فى الناس، وأى أحد يتعامل معه يقول عليه صاحبه، ويوم الحادث كان يوم الجمعة الماضى، خرج للعمل على التوك توك، واختفى فى منتصف اليوم، وبعدها تم العثور على جثته بجوار كوبرى العباسة.

وقال "وليد حافظ" والد المجنى عليه، إن نجله كان سنده فى الحياة ويساعده على المعيشة بعد تعرضه لحادث أفقده القدرة عن العمل، وأنه فى حالة من الصدمة بعد مشاهدته جثة نجله مقتولا بطريقة بشعة.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك، والتخلص من جثته بجوار كوبرى "العباسة" بأبوحماد، وتم إحالة المتهمين إلى نيابة أبو حماد، للتحقيق برئاسة محمد حماد، مدير النيابة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات 4 أيام.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "محمد وليد حافظ" 21 عامًا، سائق توك توك مُقيم بأبو حماد، مقتولًا مصابا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة ، بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمباشرة التحقيقات.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، وتم فحص معاملات المجنى عليه للتوصل إلى الجناة.

وتبين قيام كل من "حسين ال" 26 سنة عاطل و" جمال س أ" 22 سنة عاطل و" محمد ح ع" وشهرته تناحة 26 سنة عاطل جميعهم مقيمين بندر أبوحماد، بارتكاب الواقعة، بقصد قتل المجنى عليه وسرقة التوك توك منه، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3711 جنح أبوحماد ، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.