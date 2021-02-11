غلق 3535 منشأة ومركزا للدروس الخصوصية لمخالفة فى الغربية

الغربيــــة عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية قامت بغلق 605 محلات، و222 سوقا، و187 مطعما، و350 مقهى، و355 ورشة و899 منشأة أخرى بإجمالي 2618 منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع 917 مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا .