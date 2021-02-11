ضبط 8 طن مبيدات مجهولة المصدر بالباجور فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

قال المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إن قسم الرقابة علي المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية وبالتنسيق مع لجنة حماية المستهلك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والجهات الأمنية والمعنية تمكن من ضبط ما يزيد عن 8 طن من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر والغير المسجلة بوزارة الزراعة بكيان صناعي غير مرخص بقرية كفر شبرازنجى بمركز ومدينة الباجور .

وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة وكذا الحد من انتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها حفاظاً على حقوق المواطنين من التلاعب بالسلع.

وأضاف الجمل أنه تم تحرير محضراً بالواقعة و التحفظ علي كافة المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها ، يأتي هذا في إطار دور مديرية الزراعة الرقابي في ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية وحفاظا على البيئة وصحة المواطن وسلامة الغذاء .





ضبط مبيدات مجهولة المصدر

ضبط مبيدات مجهولة المصدر





ضبط مبيدات مجهولة المصدر