اليوم السابع
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ضبط 8 أطنان مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة فى المنوفية

الخميس، 11 فبراير 2021 12:00 ص
ضبط 8 أطنان مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة فى المنوفية صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه إستمرارا للتصدى للمخالفين بكل حزم وبقبضه من حديد حفاظا صحة المواطن وإقتصادنا القومى، قامت مديرية الزراعة بالمنوفية ومن خلال الرقابة على المبيدات بالمديرية وبالتنسيق مع لجنة حماية المستهلك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة المهندس محمد كمال الجرف، مسئول الرقابة على المبيدات بالباجور، عن ضبط 8 طن وربع من المبيدات مجهولة المصدر والغير المسجلة بوزارة الزراعة بكيان صناعى غير مرخص بكفر شبرازنجى مركز الباجور.

وتم التحفظ على المبيدات المضبوطة وتحرير محضر بالمخالفات تحت رقم 1953 لسنة 2021 جنح امن دولة طوارئ مركز الباجور لقيده .

 

 

 

 

 

 

 

 


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